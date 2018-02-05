российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 февраля 2018, 12:24 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

«Снежный Армагеддон» в Подмосковье: тяжелая ветка проломила череп ребенку

В Подмосковье девочка получила черепно-мозговую травму из-за упавшей на нее ветки дерева. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло в воскресенье, 4 февраля, во дворе у одного из многоэтажных домов в городе Егорьевске. На ребенка упала массивная ветка длиной 6 метров. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа.

Как отмечают в СКР, это происшествие свидетельствует о «ненадлежащем исполнении своих обязанностей неустановленными должностными лицами». Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены допросы свидетелей. В управляющую компанию направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Напомним, в минувшие выходные из-за снежной бури в столичном регионе выпало небывалое количество осадков. По информации властей, из-за разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. К уборке снега в Москве и Подмосковье привлекли военных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

«Снежный Армагеддон» в Москве: заторы на дорогах достигли 200 км. / В аэропортах Москвы – массовые задержки рейсов. / Плохая экология: последствия необратимы. Интервью с академиком РАН Михаилом Пальцевым (Часть 2). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Упавшее дерево разбило автобус в Подмосковье, пострадал пассажир

В Подмосковье отчим несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу

В Подмосковье возбуждено дело о гибели наркоманки, посаженной матерью на цепь

Надышалась: в Подмосковье погибла 14-летняя школьница

В Подмосковье задержана банда браконьеров

Смерть в наушниках: в Подмосковье электричка насмерть сбила подростка

В Мытищах женщина заколола себя ножом в продуктовом магазине

Смартфон-убийца: гаджет стал причиной гибели школьницы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров