«Снежный Армагеддон» в Подмосковье: тяжелая ветка проломила череп ребенку

В Подмосковье девочка получила черепно-мозговую травму из-за упавшей на нее ветки дерева. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло в воскресенье, 4 февраля, во дворе у одного из многоэтажных домов в городе Егорьевске. На ребенка упала массивная ветка длиной 6 метров. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа.

Как отмечают в СКР, это происшествие свидетельствует о «ненадлежащем исполнении своих обязанностей неустановленными должностными лицами». Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены допросы свидетелей. В управляющую компанию направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Напомним, в минувшие выходные из-за снежной бури в столичном регионе выпало небывалое количество осадков. По информации властей, из-за разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. К уборке снега в Москве и Подмосковье привлекли военных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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