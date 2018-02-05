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Понедельник, 5 февраля 2018, 12:24 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В новой Москве неизвестные до смерти забили двух рабочих

В новой Москве двое мужчин 29 и 31 года были до смерти избиты неизвестными. Об этом, акак передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 4 февраля в одном из домов жилого комплекса в поселении Воскресенское в городе Москве. Тела мужчин 1987-го и 1989-го годов рождения были обнаружены с многочисленными повреждениями в области головы.

По предварительным данным, в доме рабочие выполняли ремонтные работы.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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