Навальный вызван на допрос в Следственный комитет

Скандальный политик Алексей Навальный заподозрен в избиении полицейских. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он сообщил в своем твиттере. По его словам, он уже получил две повестки на допрос в Следственный комитет.

Навальный также сообщил, полицейские пришли к нему домой в понедельник в полвосьмого утра. «Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю», – отметил политик.

Напомним, что 28 января Навальный был задержан на несанкционированной акции протеста на Тверской улице в Москве. В полиции уточнили, что против него будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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