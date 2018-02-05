В Красногорске четвертый день ищут пропавшего без вести врача

В подмосковном Красногорске ищут пропавшую 34-летнюю женщину-врача Елену Самило. Согласно данным волонтерского отряда «Лиза Алерт», поиски продолжаются уже четвертый день.

Известно, что 2 февраля около 8:00 Самило ушла из дома и пропала. Женщина имеет среднее телосложение, рост 160 см, серо-голубые глаза, волосы светло-русые длинные, волнистые. Особые приметы – родинка над губой.

Она была одета в коричневое стеганое пальто, серый свитер, синие джинсы, черные замшевые сапоги, черную вязаную шапку, вязаные черные перчатки.

Поисковики просят все, кто обладает какой-либо информацией или видел пропавшую позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52, 8 (926) 954-77-37 или 112.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

Навальный вызван на допрос в Следственный комитет. / Работники УВЗ готовят «зеленую папку» к приезду Владимира Путина на Урал. / В новой Москве неизвестные до смерти забили двух рабочих. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»