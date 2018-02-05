Трагедия в Подмосковье: умер 3-летний малыш после жестокого избиения опекунами

В Подмосковье умер 3-летний малыш, в покушении на жизнь на которого подозревается его опекунша. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, женщине в ближайшее время будет предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Следствие планирует также подать в суд ходатайство о ее аресте.

О трагедии стало известно в конце прошлой недели. По имеющимся данным, 2 февраля 2018 года опекуны мальчика сообщили на пульт станции скорой медицинской помощи о внезапном приступе у ребенка. В районной больнице малышу был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени. Ребенок незамедлительно был переведен в «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии».

В ходе следствия было установлено, что в день трагедии ребенок находился дома с опекуншей. На допросе у следователя женщина вину не признала, заявив, что мальчик нанес себе повреждения самостоятельно, неоднократно ударяясь головой о пол во время капризов.

Однако в СКР отмечают, что анализ полученных ребенком травм свидетельствует о том, что они не могли образоваться в результате собственных действий, а причинены ему умышленно.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Кроме этого, возбуждено уголовное дело ст.293 УК РФ («Халатность») в отношении сотрудников органов опеки и попечительства Тверской области и Москвы, при этом сейчас после смерти мальчика дело переквалифицировано по ч.2 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).

Известно, что в 2017 году органы соцзащиты Конаковского района Тверской области оформили над мальчиком и его младшим братом опеку. Детей определили в Москве.

В ведомстве отмечается, что второй ребенок, над которым также была оформлена опека, из семьи изъят. При первичном осмотре телесных повреждений на нем не обнаружено.

Также, возбуждены еще два уголовных дела в отношении пока неустановленных сотрудников полиции УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу и работников ГБУЗ «Апрелевская районная больница №6» по факту халатного отношения к исполнению должностных обязанностей.

В ходе следствия установлено, что после поступления мальчика в больницу сотрудники, передававшие информацию в правоохранительные органы, не сообщили о том, что травмы ребенка однозначно свидетельствуют о применения к нему насилия.

При этом сотрудниками полиции не было принято мер к незамедлительной передаче информации в следственные органы.

В результате, как отмечают в СКР, «следователи потеряли время» по фиксации следов совершенного преступления, что могло «сыграть на руку подозреваемой и повлечь возможную утрату вещественных доказательств».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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