В Подмосковье полиция попала под проверку: в отделении погиб задержанный

В подмосковной Истре организована доследственная проверка в связи с гибелью задержанного в отделе полиции. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, труп 34-летнего москвича было обнаружено в специальном помещении для задержанных.

«По предварительным данным, мужчина сам нанес себе увечья, в связи с нежеланием отбывать наказание за совершенное преступление», – говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МВД РФ по Москве утверждают, что ранее при досмотре у него нашли «свертки с порошкообразным веществом, которое отправлено на исследование». Медицинское освидетельствование установило, что задержанный употреблял наркотики.

Сообщается также, что подозреваемый находился в камере один, а дежурный сотрудник обнаружил его уже без признаков жизни. Меры по оказанию первой медицинской помощи результата не принесли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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