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Понедельник, 5 февраля 2018, 19:58 мск

Москва

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В Москве жертва разбоя пришла в больницу с пулей во лбу

Молодая москвичка, получившая пулю в лоб результате разбойного нападения, сама добралась до больницы и обратилась за помощью, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что нападение было совершено ночью 3 февраля на Новосибирской улице около дома №6, корпус 2. Неизвестный в маске угрожал пистолетом 21-летней девушке, требуя отдать ему деньги. Получив отказ, преступник выстрелил ей в голову и скрылся, ничего не взяв.

При этом жертва нападения, которая была в состоянии легкого алкогольного опьянения, смогла самостоятельно прийти в больницу. После извлечения пули потерпевшая написала заявление в полицию.

В настоящее время ведется розыск подозреваемого в разбое. По предварительным данным, это мужчина 1998 года рождения, проживающий на Красноярской улице.

Москва, Ольга Ветрова

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