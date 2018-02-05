Взрыв бытового газа в Подмосковье: госпитализировано 4 человека

В Подмосковье в результате взрыва газового баллона в жилом доме пострадало четыре человека. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в Ленинском районе. По предварительным данным, во время ремонтных работ в новой квартире произошел «хлопок» газового баллона. В результате пострадало 4 человека: двум мужчинам поставлен диагноз – «легкие ожоги», двум – «ожоги 90% тела».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работают следователи. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным источников СМИ, ЧП произошло в многоквартирном доме ЖК «Бутово парк».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.02.18

Дело Мисюриной: Мосгорсуд освободил врача, обвинявшейся в гибели пациента. / В Москве жертва разбоя пришла в больницу с пулей во лбу. / Новая девальвация впереди? Рубль может упасть уже в марте: прогноз экспертов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»