Эксперты раскрыли, куда и как уводят капиталы российские богачи

Состоятельные россияне, не желающие отчитываться о зарубежных счетах, чаще всего предпочитают менять налоговое резидентство. Как следует из исследования аналитиков компаний Tranio и Adam Smith, размер капитала и поведение его владельца связаны, а наиболее богатые предпочитают США.

Эксперты обращают внимание, что после присоединения России к соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) около 40% владельцев счетов в зарубежных банках стали уведомлять о них российские налоговые органы, тогда как раньше эта доля составляла порядка 10%. При этом, как отмечается в исследовании, которое проводилось на основе опроса 60 специалистов прайвет-банкинга, более состоятельные инвесторы – так называемые «хайнеты» – скорее склонны декларировать свои счета, чем менее состоятельные. Последние, особенно сегмент Mass Affluent (состояние менее $1 млн), стали активнее идти на это после подписания MCAA.

Аналитики выяснили, что чем богаче хайнеты, тем чаще они меняют налоговое резидентство фактически (то есть проводят за границей большую часть времени), а не номинально (используя иностранные программы инвестиционного ВНЖ или гражданства). «Состоятельные россияне меняют налоговое резидентство, чтобы не отчитываться о счетах и оптимизировать налогообложение. Чтобы сменить этот статус, может быть достаточно прожить в другой стране полгода, а в некоторых юрисдикциях и при определённых условиях – и меньший срок», – пояснили аналитики.

Чем богаче хайнеты, тем больше вероятность, что для смены налогового резидентства они выберут Великобританию и Кипр, чем меньше – Венгрию. Лица с капиталом более $5 млн предпочитают Монако и Швейцарию. На Мальту отправляются те, чье состояние – от $30 млн.

В исследовании отмечается, что в Монако и Швейцарии получение статуса налогового резидента стоит дорого. «Чтобы стать налоговым резидентом Монако, необходимо открыть счёт в местном банке на сумму от 500 тысяч евро. Резиденство в Швейцарии можно оформить через налоговое соглашение, по условиям которого человек оплачивает фиксированный налог, сумма которого, в зависимости от кантона и доходов семьи, составляет от 400 тысяч до 1 млн франков», – поясняют аналитики.

Россияне, переводящие капитал в юрисдикции, не участвующие в обмене информацией, в основном предпочитают ОАЭ и Сингапур. Этот опрос проводился до их присоединения к соглашению. Однако чем богаче хайнеты, тем чаще они переводят капитал в США и реже – в ОАЭ.

Чаше всего, номиналами, на имя которых переводят капитал, становятся друзья и близкие люди. Но чем состоятельнее россияне, тем чаще они используют в качестве номинальных владельцев юристов, специализирующихся на таких услугах, или передают активы в трасты.

Аналитики отмечают, что инвесторы из России становятся более опытными, что объясняется реалиями глобального рынка и изменениями в законодательстве РФ. При этом нарастают проблемы с размещением капитала в США и европейских странах, и инвесторам становится «всё сложнее доказывать легальность происхождения средств».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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