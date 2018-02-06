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Вторник, 6 февраля 2018, 18:53 мск

Москва

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ЧП в Москве: двое рабочих упали в шахту лифта

В Москве двое рабочих упали в шахту лифта, в результате чего получили травмы и были госпитализированы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня на строительном объекте на Газгольдерной улице, по предварительным данным, при проведении монтажных работ по установке лифтового оборудования.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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