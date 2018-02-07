Убийственная ревность: в Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры, где погибли женщины и пострадали дети

В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры, в результате которого погибли две женщины и пострадали трое детей. Им оказался бывший муж одной из жертв ЧП. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц», «покушение на убийство двух и более лиц».

Как сообщалось ранее, пожар произошел накануне в квартире на Новокосинской улице, где проживала семья из семи человек. В результате трое детей и их отчим с дедушкой попали в больницу, мать и бабушка скончались.

По данным ведомства, в день трагедии в квартире находился бывшей муж погибшей, который распивал спиртные напитки. По версии следствия, на почве ревности он решился на убийство: дождавшись, когда все уснут, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью, поджег стены, занавески двух комнат, а затем вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. На допросе он полностью признал свою вину.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

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