Загадочное убийство в Подмосковье: муж и жена найдены с перерезанным горлом, рядом – плачущий младенец

В Подмосковье совершено страшное двойное убийство – в квартире обнаружены тела супругов с перерезанным горлом, а рядом в комнате находился плачущий младенец. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тела супругов с резанными ранами в области шеи были обнаружены накануне в квартире на 9-м этаже многоэтажного жилого дома в Павловском Посаде. В этой же комнате обнаружен плачущий младенец.

По предварительным данным, несколько дней назад в семье родился ребенок и погибшие на время переехали Москвы в Павловский Посад к родственникам.

Установлено, что квартира изнутри была закрыта на замок и щеколду. Изъяты два ножа, врезной замок с входной двери квартиры, образцы и пятна бурого цвета.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Отмечается, что ребенок доставлен в Перинатальный центр Балашихи, его жизни ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для расследования уголовного дела создана следственная группа, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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