В Подмосковье телевизор убил 2-летнюю девочку

В подмосковном Наро-Фоминском районе организована доследственная проверка в связи с гибелью 2-летней девочки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным, мать попросила свою знакомую присмотреть за двумя ее маленькими детьми. Когда женщина отлучилась в ванную, малышка опрокинула тумбу, в результате чего стоявший на ней ламповый телевизор придавил ее.

Пострадавший ребенок был госпитализирован в Апрелевскую районную больницу с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. Врачи не смогли ее спасти.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

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