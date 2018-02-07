Российской экономике грозит «двойной нефтяной шок»

Российская экономика не демонстрирует признаков роста, несмотря на заявления официальных лиц, и при этом остается в «нефтяной ловушке», в результате чего стране, похоже, опять придется «затянуть кризисный пояс». Судя по выводам экспертов «Центра развития» Высшей школы экономики, которые содержатся в очередном выпуске «Комментарии о государстве и бизнесе», сценарии роста наталкиваются на серьезные препятствия.

Экономисты обращают внимание, что после снижения объемов производства во второй половине прошлого года, в январе, по данным Росстата, сезонно сглаженный индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности заметно снизился, а его рост в добывающей промышленности, которая по-прежнему остается основным драйвером экономики, наблюдался на фоне сохранения понижательного тренда в выпуске основных товаров.

«Спад в этом виде экономической деятельности (добыча нефти и газа), начавшийся осенью, продолжается (если прирост за год составил 0,8 п.п., то в декабре снижение было вполне ощутимым – минус 2,2 п.п.), а значит, на данный момент, учитывая значительную долю нефтегазовой отрасли в промышленности, добыча топливного сырья из драйвера роста превращается в локомотив стагнации или даже спада», – констатируют эксперты.

С учетом того, что основной вклад в прирост промышленности в 2017 году вновь внесла как раз добыча полезных ископаемых, это накладывает серьезнейшие ограничения на дальнейшее наращивание выпуска и в этом секторе, и в экономике в целом, констатируют экономисты. По их оценке, именно с этим обстоятельством – сильной зависимости от цен на нефть – связано одно из самых серьезных препятствий для роста отечественной экономики.

В случае двойного (со стороны спроса и предложения) шока на мировом нефтяном рынке цены на «черное золото» вновь могут быстро упасть, что негативно отразится на отечественной экономике.

«Такого рода шок со стороны спроса может прийти из Китая, где наблюдаются признаки перегрева кредитного рынка, и с перегретых рынков недвижимости ряда стран. Что касается, шока со стороны предложения на нефтяном рынке, то он может быть связан с дальнейшим резким наращиванием добычи нефти в США», – говорится в докладе.

Вместе с тем, авторы отчета подчеркивают также наличие значимого фактора неопределенности экономической ситуации из-за внешних санкций, что переводит проблему стимулирования роста из сферы предложения в сферу спроса на те же инвестиции, необходимые для структурной перестройки производства.

Вместе с тем улучшение ситуации тормозит недостаток доступных кредитных средств в реальном секторе. По подсчетам экспертов, объем кредитов российскому нефинансовому сектору и российскому правительству относительно ВВП на середину прошлого года, был ниже, чем среднее значение для развивающихся рынков, примерно в два с четвертью – три раза (80% против 190% и 16% против 48% соответственно). Казалось бы, такого рода ситуация создает впечатляющие возможности экономического роста за счет быстрого наращивания кредитования и спроса, но, как отмечают эксперты, усилившийся рубль становится здесь очередным препятствием.

По мнению экономистов, на фоне некоторого ослабления рубля и возможности включения мультипликатора запасов в случае роста оптимизма (при полном снятии опасений относительно новых американских санкций) можно было бы предположить, что российская экономика стоит на низком старте для начала новой волны роста, однако пока новый старт откладывается. В этих условиях, как полагают эксперты, первых ласточек оживления отечественной экономики в лучшем случае можно ожидать в феврале-марте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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