Резня в Подмосковье: причиной стало психическое расстройство

Стали известны новые подробности трагических событий в подмосковном Павловском Посаде, где 6 февраля были найдены с порезанным горлом муж и жена, а рядом с мертвыми родителям плакала их новорожденная дочь. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, преступление совершил молодой отец, страдавший скрытым психическим заболеванием.

По данным издания, состояние мужчины могли осложнить переживания из-за проблем с земельным участком для строительства дома, взятом в кредит за 1,5 млн рублей. Он оказался неправильно размежеван: супруги платили кредит, но не могли использовать землю. В итоге мужчина стал подозрительным, возникла мания преследования. По просьбе жены он даже обращался к психиатру, и ему выписали таблетки.

Как вспоминают родные погибших, 5 февраля мужчине казалось, что за ним следят: он несколько раз подходил к дверному глазку, выглядывал в окно и просил жену не ходить гулять.

Известно также, что молодая семья переехала в Павловский Посад, чтобы мать погибшей могла помочь с новорожденной, появившейся на свет 3 февраля. 6 февраля бабушка, вернувшаяся домой, не смогла попасть в запертую изнутри квартиру. Она вызвала мужа, тот отжал входную дверь, после чего они увидели мертвых супругов и плачущего ребенка. Как выяснили полицейские, мужчина зарезал жену двумя ножами – кухонным и канцелярским – и сам скончался от таких же ран.

Как сообщал «Новый День», по факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ребенок доставлен в Перинатальный центр Балашихи, его жизни ничего не угрожает.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.02.18

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