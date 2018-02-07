Правительство «четвертого срока»: Кремль не «сдаст» самых вероятных кандидатов «на вылет»

Вероятность обновления правительства РФ после президентских выборов очень мала: чем больше публично говорят о том, что кто-то из высокопоставленных чиновников потеряет свой пост, тем меньше шансов, что это произойдет. Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, такой принцип, скорее всего, будет применен и при формировании нового состава кабинета министров РФ в мае этого года после инаугурации президента страны.

В интервью РИА «Новый День» Бондаренко обратил внимание, что давать прогнозы относительно будущего состава правительства сейчас, по меньшей степени, недальновидно.

«Кадровая политика Владимира Путина всегда отличалась в известной степени спонтанностью и непредсказуемостью. Давать такие оценки, на мой взгляд, очень самонадеянно. Как правило, те, кто дает подобные оценки, оказываются посрамлены», – сказал он.

«Сейчас многие говорят, что вероятно будут менять Дмитрия Рогозина (вице-премьер). А у нас, как известно, во власти действует ровно обратный принцип: чем больше говорят, что кого-то будут менять, тем меньше шансов, что это произойдет», – продолжил эксперт.

По его мнению, позиции вице-премьера Виталия Мутко также сложно назвать слабыми.

«Виталия Мутко на моей памяти увольняли раз 15. При этом очень громко. И где Виталий Леонтьевич? Он только дорос до вице-премьера. Действует обратный принцип – чем больше на человека идет «наезд», тем меньше шансов, что власть его «сдаст», – считает Бондаренко.

В этой связи он также напомнил, что не первый год звучат слова и об отставке нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Сколько уже раз после фильма Навального и до этого говорили, что его будут менять так далее. Но мы видим, тандем Путин-Медведев остается самым стабильным в новейшей истории современной российской политики. 10 лет, с 2008 года, эти два политика сменяют друг друга у власти», – констатировал эксперт.

«Почему нужно предполагать, что эта традиция прервется, я не понимаю. Путин абсолютно доверяет Медведеву – он его полностью устраивает. То же самое можно сказать и о многих других», – считает он.

Вместе с тем, как отметил Бондаренко, учитывая, что тенденций на кардинальную смену состава правительства, нет, разговор об изменениях в политике кабинета министров так же не имеет под собой оснований.

«У нас вся политика достаточной степени персонифицирована. Говорить о курсе безотносительно к личностям, которые проводят этот курс, – нельзя. А о личностях мы только что поговорили», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.02.18

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