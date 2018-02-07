Рост зарплат при падении реальных доходов: глава Минтруда объяснил противоречия статистики

Министр труда РФ Максим Топилин назвал причину падения доходов жителей России на фоне роста официальных зарплат. По его мнению, это связано с сокращением нелегальной занятости. Об этом он заявил на социальном форуме в рамках «Недели российского бизнеса» РСПП.

Согласно данным статистики, в 2017 году зарплаты росли на 3,4%, однако реально располагаемые доходы населения сократились на 1,7%. То же самое произошло и годом ранее.

«Такого никогда не было, обычно реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, за собой тянула рост реальных доходов», – прокомментировал ситуации Топилин, слова которого цитирует РБК.

Как считает министр, противоречие объясняется тем, что «теневой сектор, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов», начинает сворачиваться. Таким образом, меры властей по легализации труда дают результат, и сокращается доля скрытой оплаты труда, считает министр.

«Мы активнее стали заниматься легализацией, внедряются кассовые аппараты, наводит порядок ЦБ в банковском секторе, и, соответственно, уже стоимость обналичивания денег становится гораздо дороже», – добавил Топилин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в борьбе с теневой занятостью лучше воздержаться от резких шагов, поскольку серый сектор «некая зона, которая позволяет нам сохранять относительно низкую безработицу».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.02.18

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