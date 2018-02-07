Кандидаты «на вылет»: пятеро членов кабмина рискуют не попасть в новое правительство Путина

После инаугурации президента РФ в федеральном правительстве вероятны кадровые перестановки, считает директор консалтингового агентства NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов. В интервью РИА «Новый День» эксперт назвал «топ-5» членов кабмина из группы повышенного риска «на вылет».

По оценке Фетисова, лидерами антирейтинга в правительстве являются два вице-премьера – Дмитрий Рогозин и Виталий Мутко.

«В первую очередь, может потерять свое место Рогозин. К нему накопилось достаточно много вопросов. Все чаще идут разговоры о назначении его губернатором в ту или иную область. Во-вторых, скорее всего, не попадет в новый состав правительства Виталий Мутко, который долгие годы демонстрировал политическую выживаемость», – сказал политолог.

Он пояснил, что последние скандалы вокруг российских олимпийцев сильно подкосили позиции Мутко. «Тот факт, что президенту пришлось извиняться перед спортсменами, по сути, признавая вину того ведомства, которое курировал Мутко и Колобков, говорит о том, что политическая выживаемость закончится, а тут же может пострадать и его протеже Колобков (Павел Колобков – министр спорта РФ)», – считает Фетисов.

По его мнению, небольшие шансы попасть в новое правительство и у нынешнего министра культуры Владимира Мединского. «Количество скандалов вокруг него превысило уже всевозможные разумные пределы», – отметил он.

«Открытый вопрос по Васильевой (Ольга Васильева – министр образования и науки). В первую очередь, это связано с теми трагедиями, которые произошли в школах. Тогда выяснилось, что в системе очень много проблем. Васильева декларировала различные заявления по реформированию школьной системы, но дальше заявлений не пошло. Возможно, ей не хватает аппаратной жесткости. Но тут я бы не ставил какую-либо точку», – продолжил эксперт.

Кроме этого, как полагает Фетисов, «слабые шансы» сохранить свою должность и у министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

«А вот остальные могут остаться на своих местах. В том числе, скорее всего, останется и Дмитрий Медведев в качестве премьера», – сказал политолог.

В этой связи Фетисов выразил уверенность, что, несмотря на минимальные изменения в составе будущего правительства, структура кабинета министров может быть пересмотрена.

«На таком (структурном) уровне изменения возможны. У нас два вице-премьера (Рогозин и Мутко) находятся в группе риска. Это затронет сам формат работы правительства – может быть перераспределение функций и полномочий. Кто-то из членов правительства, рядовых министров, может получить статус вице-премьера, кто-то – как Игорь Шувалов (первый вице-премьер), который попадает в различные скандалы, но при это не видно, чтобы были какие-то претензии к его работе, – наоборот, этот статус может потерять», – считает Фетисов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.02.18

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