СМИ: В подмосковной Балашихе чиновница задержана за многомиллионные хищения

В подмосковной Балашихе задержана начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности Управления по образованию администрации городского округа Ольга Филатова, передает «Рен ТВ» со ссылкой на телеграм-канал 112.

Сообщается, что чиновница заподозрена в махинациях на 65 млн рублей. В настоящее время она помещена в следственный изолятор.

Другие подробности не уточняются.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.02.18

Керимов не успел разрулить «дагестанский кейс». / Первый пожизненно осужденный в России вышел на свободу. Где он – неизвестно. / «В 90-х мы спасали Россию и Ельцина пять раз», – Жириновский потребовал дополнить информацию в музее Ельцин-центра (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»