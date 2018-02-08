СМИ: В подмосковной Балашихе чиновница задержана за многомиллионные хищения

В подмосковной Балашихе задержана начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности Управления по образованию администрации городского округа Ольга Филатова, передает «Рен ТВ» со ссылкой на телеграм-канал 112.
Сообщается, что чиновница заподозрена в махинациях на 65 млн рублей. В настоящее время она помещена в следственный изолятор.
Другие подробности не уточняются.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 08.02.18
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