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Четверг, 8 февраля 2018, 12:17 мск

Москва

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СМИ: В подмосковной Балашихе чиновница задержана за многомиллионные хищения

В подмосковной Балашихе задержана начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности Управления по образованию администрации городского округа Ольга Филатова, передает «Рен ТВ» со ссылкой на телеграм-канал 112.

Сообщается, что чиновница заподозрена в махинациях на 65 млн рублей. В настоящее время она помещена в следственный изолятор.

Другие подробности не уточняются.

Москва, Светлана Антонова

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