Не поделили парковку: водитель элитной иномарки пытался повредить машину «скорой»

В подмосковном Одинцовском районе произошел конфликт между водителями машин «скорой помощи» и Range Rover из-за парковки, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Сообщается, что накануне в дежурную часть поступило сообщение от 34-летнего водителя скорой помощи о конфликте с водителем Range Rover из-за парковки в городском поседении Лесной городок Одинцовского района, куда медики приехали по вызову на улицы Дружбы.

По словам заявителя, водитель Range Rover пытался повредить машину скорой помощи.

В ходе конфликта никто не пострадал, однако по факту случившегося проводится проверка.

Москва, Светлана Антонова

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