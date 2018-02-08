СКР подтвердил: высокопоставленная чиновница из Балашихи попалась на крупных махинациях

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с бюджетными средствами в подмосковной Балашихе на 53 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 285 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, по подозрению в совершении преступления задержана директор МБУ Центральная бухгалтерия образования.

По данным следствия, в период с 2016 по 2017 года директор МБУ Центральная бухгалтерия образования вместе с главным бухгалтером этой же организации путем мошеннических действий похитили из бюджета не менее 53 млн рублей.

В СКР уточнили, что в сентябре 2017 года в рамках расследования была установлена причастность к совершенному преступлению главного бухгалтера организации. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения и в отношении директора организации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.02.18

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