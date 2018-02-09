В Подмосковье утопили пенсионерку, чтобы завладеть ее «двушкой»

В Серпуховском районе Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве пенсионерки. Преступники расправились с пожилой жительницей городского округа Протвино ради ее двухкомнатной квартиры. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Преступление было раскрыто после того, как в декабре прошлого года в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что уже неделю не видела свою соседку. Вскоре удалось установить причастность к ее исчезновению двух мужчин 1983 и 1984 годов рождения.

В СКР уточнили, что на допросе подозреваемые написали явки с повинной. Как выяснилось, мужчины пригласили пенсионерку прокатиться с ними в Калужскую область, а по дороге активно угощали спиртными напитками. Затем преступники остановились на мосту через реку Протву и предложили женщине подышать воздухом. Когда она вышла из машины, схватили ее за руки и ноги и перекинули через перила в воду с высоты примерно 10 метров. Увидев, что тело потерпевшей поплыло вниз по течению, мужчины уехали.

В ближайшее время следствие будет решать вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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