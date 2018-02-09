Кризиса «нет»: жители столичного региона утонули в «микрозаймах»

В 2017 году средний размер микрозайма вырос на 13,6% и достиг 10,7 тысячи рублей. При этом самый высокий средний размер микрозайма в России зафиксирован в Москве – 18,8 тысячи рублей, на втором месте Московская область – 15,7 тысячи рублей. По мнению заместителя председателя Московской областной думы, руководителя фракции «Справедливая россия» Игоря Чистюхина, эти цифры говорят о падении реальных доходов населения.

«Уже с 2015 года наша партия выступает за ликвидацию микрокредитных организаций. Подобные компании только разоряют наших граждан, предлагая грабительские условия по кредитованию. Зачастую, возможность заработка «легких денег» привлекает к этому бизнесу мошенников, и потом наши доверчивые граждане остаются в прямом смысле без крыши над головой и средств к существованию, – отметил вице-спикер Мособлдумы.

По его оценке, такую же опасность представляют собой ломбарды, которые, по сути, являются теми же микрозаймовыми организациями, как и компании, предлагающие денежные кредиты под «космический» процент.

«Среднестатистический, работающий, социально благополучный человек редко и только в безвыходных ситуациях прибегает к услугам ломбардов, ведь процент за пользование денежными средствами в такой «кассе» грабительский. Поэтому, чаще всего, ювелирные изделия, бытовую технику, картины, медали, автотехнику и другие ценные вещи в ломбарды сдают асоциальные личности. В связи с этим, зачастую в ломбарды попадают краденые вещи, и, в этом случае, сотрудник ломбарда может оказаться соучастником преступления. Вероятность привлечения к уголовной ответственности собственника или сотрудника ломбарда по статье УК РФ «Скупка краденного» довольно высока», – прокомментировал Чистюхин ситуацию.

При этом он подчеркнул, что «Справедливая Россия» в этом вопросе придерживается однозначной позиции – необходимо ввести запрет на деятельность таких микрозаймовых учреждений. «Будем просить своих коллег из фракции в Госдуме вновь развернуть дискуссию на предмет полного запрета микрокредитных организаций», – сказал Игорь Чистюхин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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