Парадоксы экономики и статистики: Россия взяла курс на меркантилизм

Падение реальных доходов населения на фоне официального роста зарплат, удивившее министра труда Максима Топилина, – просто «ляп» статистики. Для реального роста благосостояния жителей России необходимо смещение экономической политики в сторону «регулируемой экономики и социального государства». Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов

Объяснять парадокс падения реальных доходов на фоне роста зарплат сокращением нелегальной занятости он считает неверным.

«Исправить ситуацию можно, только выправив статистику, и честно признав, какая у нас на самом деле средняя зарплата в стране. Потому что эти данные необъективны и не отражают динамику на рынке», – отметил эксперт, комментируя официальные данные статистики и заявления чиновников правительства РФ.

Не видит Колташов и больших успехов в легализации так называемых «самозанятых» – тех людей, огромное количество которых трудится в городах на стройках, в сфере частного извоза. Легализовать под административным нажимом могли тех, кто работал по найму и нигде не числился, но это далеко не все неофициально трудящиеся и уж точно это не самозанятые.

«Их доходы тратятся, как правило, на потребление, и платить с них налог люди считают несправедливым, – пояснил он. – Только в либеральных учебниках экономики написано, что капиталистическая прибыль и заработная плата – в общем одно и то же. Но это неодинаковый по сути своей доход. Ведь зарплата – то, что человек тратит на свои элементарные потребности. С этого не богатеет».

Колташов обратил внимание, что два показателя – официальный рост средней зарплаты в России и реальные доходы населения – «не связаны между собой и уже долгое время находятся в конфликте». В 2014-2015 годах в российской экономике, напомнил эксперт, произошел обвал, ударила Вторая волна экономического кризиса, что снизило зарплаты у многих не только в долларах, но и в рублях. Однако официальные органы «продолжали рисовать всю ту же кривую вверх», рассказывая про рост. Так, в 2012 году средняя зарплата у нас была почти 27 000 рублей, а в разгар «второго кризиса» в 2015 году уже 34 тысячи рублей.

«То есть официально зарплата не прекращала расти, а на самом деле – у многих россиян она обвалилась, потому что кого-то лишили постоянных премий, кого-то понизили, а кто-то ушел на худшую позицию после увольнения, – подчеркнул Колташов. – Это все происходило в основном в 2015 году, отчасти в 2016 годах. Особенно пострадали регионы: если люди в среднем получали 30 тысяч, то стали получать 25-20 тысяч, а где-то и до 15 произошло падение».

Этот очевидный разрыв, который понятен любому гражданину, использует, в том числе, либеральная оппозиция. Колташов предполагает, что таким способом чиновники хотели угодить начальству, но добились того, что теперь объективной статистики нет.

«Зарплаты они рисовали, вообще не глядя на то, что в стране бушует вторая волна экономического кризиса. У них кривая шла дальше и дальше вверх – от победы к победе», – констатировал он.

Даже в московском регионе, в супермаркетах, приводит пример Колташов, продавцы «получают 25 тысяч», однако Топилин говорит, что «среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России по итогам прошлого года составляет 39 тысяч рублей и рост 7,2%».

«Я не исключаю, что в прошлом году действительно произошло повышение – просто в силу оживления экономики. Даже можно согласиться с процентами, которые называет Топилин. Но вот номинальная цифра – 39 тысяч рублей едва ли соответствует действительности, – оценивает эксперт. – Весь прошлый опыт статистики против нее»

При этом в Кремле, возможно, понимают, что в статистике «насчитали черт знает что», но такой необъективости не препятствуют. К нынешнему курсу российского правительства, считает Колташов, – очень много претензий, так как реального роста благосостояния нет, восстановление после кризиса идет медленными темпами. Получается, что российская экономика даже официально «оживает медленнее, чем мировая».

Однако, как считает эксперт, экономическая стратегия правительства изменилась. «До второй волны кризиса – этих шоков 2013-2016 годов (в начале 2016 года все это кончилось) – она была ориентирована на подчинение международному консенсусу. А это выражалось в том, что мы признавали все правила «свободной торговли», ориентировались на ВТО. «Вашингтонский консенсус» это называется», – напомнил он.

Нынешнюю политику эксперт характеризует как более меркантильную, основанной на расчете, суть которой – в необходимости «взять деньги». То есть мы уже «отчалили от берега чистой неолиберальной политики и находимся где-то в водах меркантилизма».

«К примеру, если можно вырастить больше зерна – вырастите и продайте, где угодно. Если можно заместить импорт в чем-то – например, начать производство креветок в России для московских ресторанов, которые потребляют их невероятное количество, – производите. Пусть деньги останутся здесь, какому-нибудь российскому бизнесу, а не уйдут в Индонезию. Турецкие помидоры возьмем только зимой, а в сезон – томаты из Краснодарского края. Почему? Потому что у нас они тоже растут. И значит, деньги должны остаться здесь», – пояснил он.

В сфере туриндустрии, «чтобы здесь реализовать какие-то туристические проекты, чтобы отдыхающие не увезли деньги, к примеру, в Турцию, а оставили здесь», нужно убрать многие проблемы, считает Колташев.

Экономист не исключил, что аресты в Дагестане могут быть связаны с «невозможностью при нынешнем уровне коррупции и беспорядка наладить нормальный туризм». Он также считает, что подобные аресты возможны в других регионах.

По мнению Колташова, отставки губернаторов – это тоже результат смещения экономической политики к меркантилизму. «Теперь вопрос встал так: допустим, московский капитал хочет построить завод, чтобы заместить импорт или что-нибудь поставлять на мировой рынок, а губернатор блокирует эту инвестицию – требует слишком большую долю для себя. Что остается? Остается попросить губернатора написать заявление о том, что он добровольно уходит с работы», – отметил Колташев.

Как считает эксперт, Россия вошла в новую стадию трансформации капитализма, которую «мы еще, может быть, не вполне понимаем, но которая серьезно отличается от докризисной», когда был «международный консенсус большой двадцатки».

«Американцы сказали тогда – уважаемые большие экономики БРИКС, пожалуйста, давайте сядем за общий стол и будем решать, как нам вместе спасти наши американские финансовые пузыри и мировой рынок. И это был определенный консенсус. А сейчас вместо этого – война санкций, что противоречит основному правилу свободной торговли: политика – вне торговли», – пояснил он.

Сегодня, как полагает Колташов, американцы «цепляются за Крым, придираются к спортменам», хотя в 2008 году «простили войну с Грузией», которая была для них «большим унижением, чем Крым». Словом, политическая ситуация чрезвычайно обострилась, как и противоречия в мировой экономике. Можно сказать, что «никакого свободного рынка нет», так как в ее правилах недопустимо накладывать ограничения на «финансовую деятельность, перемещение товаров, на ведение дел компаниями, коммерческими структурами».

В этих условиях, как считает эксперт, «изменилась и наша экономическая политика» – приходит осознание, что «есть много способов заработать деньги, имея все те колоссальные возможности и ресурсы, которые есть у России, помимо экспорта сырьевых товаров». При этом у «крупного капитала средства имеются в избытке», возможностей для инвестирования не хватает и как результат – деньги «регулярно выводятся в офшоры».

В этих условиях становится актуальным вопрос – «насколько эта экономическая стратегия кабинета, которую мы наблюдаем в 2016-2017 годах, позволяет нам развиваться, достаточно ли она радикальна, соответствует ли потребностям общества».

По оценке Колташова, правительство недостаточно работает в этом направлении, однако действия России на мировом рынке изменились – это уже не прежний неолиберальный подход. Хотя РФ формально член ВТО, но, как и другие страны, позволяет себе играть по своим правилам: «Некоторые продукты мы ввозим тогда, когда хотим, некоторые не берем вовсе. То есть чихали на это ВТО. И так поступают теперь не только мы. Поэтому на давосском форуме один из важных вопросов был о реформе ВТО. Как сделать так, чтобы вернуть жизнь в эти правила и восстановить эту систему».

Как считает эксперт, сейчас наблюдается спонтанное разрушение системы так называемой «свободной торговли». Однако для развития России нужна еще более радикальная политика – «интенсивное и фронтальное замещение импорта». Важно «стимулировать потребление не только кредитными способами, как это сейчас делается субсидированием ипотеки или продлением программы материнского капитала». Нужен, подчеркивает Колташов, как раз реальный рост доходов населения.

«И вот в этом – ответ господину Топилину. Он нам говорит, что доходы уже растут, зарплаты уже растут, все налаживается само. Оно, к сожалению, само не налаживается, – отмечает экономист. – Для нашего будущего, для роста благосостояния и для развития возможностей не только наших, но и нового поколения требуется, чтобы экономическая политика сместилась дальше, в сторону регулируемой экономики и социального государства».

Это, как отметил Колташев, предполагает большее количество детских садов, улучшение медицинской системы, достойные пенсии, чтобы люди были «уверены в завтрашнем дне – государство обеспечивало им гарантии» и оставались активными потребителями. И этот курс, уверен экономист, не противоречит «меркантильному поведению буржуазии», однако российские чиновники, крупный бизнес «не могут просто взять и сами дать обществу социальное государство в каком-то условно идеальном скандинавском варианте».

В данном случае, как полагает Колташев, есть проблема с мотивацией – просто «непонятно, зачем им лично это нужно». К тому же «общество сегодня достаточно пассивно, и больше рассчитывает на то, что как-то помогут обстоятельства, как-то разберется руководство страны».

В этой ситуации, несмотря на неудовлетворенность кабинетом министров Дмитрия Медведева, его «беспомощностью в борьбе со второй волной кризиса», какого-то общественного движения за его отставку не возникло, а обществу была принесена «сакральная жертва» в лице бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

«Если кто-то думает, что экс-министр сидит за взятки – это не так. Улюкаев сидит за всех. За всю команду, за всех этих правительственных экономистов, которые провалились и два года не могли справиться с кризисом. Даже больше, чем два года. Они просто игнорировали признаки его приближения: говорили, что это инвестиционная пауза, что сейчас придут инвестиции и все само вырастет, ничего делать не надо. А потом уже не могли справиться с этими периодическими обвалами, которые буквально накрывали валютный рынок России и били по доходам населения», – пояснил Колташов.

Эксперт также с иронией воспринял заявления Центрального Банка о том, что надо удешевлять кредит.

«Это довольно интересная мысль, – шутит Колташов. – Она звучит весьма неожиданно из уст руководства ЦБ, которое фактически повышением ключевой ставки накануне второй волны кризиса помогло обвалу рубля. А потом, когда рубль стал падать вместе с нефтью, они еще выше задрали ключевую ставку и совсем уже повалили рубль в 2014 году».

Нынешнее смягчение кредитно-денежной политики, дает некоторый эффект, как и субсидирование ипотеки государством. Но нужно нечто большее. По его оценке, «мы ушли со старой дороги и движемся по новому неизведанному пути, но делаем это со старыми картами и со старыми рулевыми в министерских кабинетах».

Колташов фиксирует некоторое смещение повестки дня влево и уход от либерализма, что видно по социальной направленности некоторых решений – «Продлена программа материнского капитала, решено субсидировать ипотеку семьям с детьми и уравнять минимальную зарплату к прожиточному минимуму, то есть ликвидировать сверхнизкую оплату труда в России» и т.д.

«Это не просто какие-то указы, которые обещают всем повышение окладов, как это было в мае 2012 года. Они нужны, чтобы как-то простимулировать спрос и показывают, в какой степени от этого зависит российский капитализм. Это не благотворительность, а меры, необходимые рынку недвижимости и строительному бизнесу, – обратил внимание экономист. – И точно так же они нужны банкам и сервисным компаниям, которые у нас называются управляющими, потому что новые кварталы – новые контракты, новая рента для этих компаний».

Однако эта политика имеет внутреннюю и внешнюю ограниченность. Она выражается «в неизменно нарастающей необходимости не рассказывать о росте заработной платы, а обеспечить повышение их». С внешней стороны «российская экономика зависит от колебаний глобального рыка, где де волны кризиса пройдены, а третья волна может разразиться из-за пузырей на американской бирже или в промышленности Китая». Но тут, полагает эксперт, события лишь подтолкнут нас в правильном направлении.

Москва, Ольга Ветрова

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