Недоэволюционировал: в Москве мужчина убил обезьянку

В Москве предъявлено обвинение 35-летнему мужчине, который украл и убил обезьяну своей знакомой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в конце января в Ново-Переделкине. Подозреваемый, находясь в гостях 40-летней москвички, в состоянии алкогольного опьянении начал дразнить принадлежащую хозяйке квартиры обезьяну. Животное укусило мужчину, после чего гость вытащил из обезьяну клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся.

Впоследствии мужчина нанес обезьяне несколько ударов, в результате которых животное погибло. Труп животного был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов по месту жительства злоумышленника.

Сообщается, что материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Возбуждено два уголовных дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж») и ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Подозреваемому уже предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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