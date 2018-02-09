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Платите больше: «Аэрофлот» ужесточит контроль ручной клади

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» вслед за своей «дочкой» «Победой» с 15 февраля ужесточит контроль над провозом ручной клади. Как заявляют в авиакомпании, теперь «контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур», и за несоответствия надо будет платить.

Как следует из сообщения «Аэрофлота», теперь пассажир будет обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь и вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза.

Вместе с тем при выходе на посадку ручную кладь проверят на соответствие нормам по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.

«Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным ПАО «Аэрофлот», пассажир обязан сдать ручную кладь в багаж. Если в результате будет превышена бесплатная норма, предусмотренная билетом, пассажир обязан оплатить такой сверхнормативный багаж», – говорится в сообщении.

«Аэрофлот» предупреждает, что «оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке», если тот не захочет платить за нарушения.

При этом в авиакомпании уверяют, что не изменяют нормы, а лишь усиливают контроль над их соблюдением.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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