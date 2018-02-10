Навальный «доигрался»: сайт скандалиста попал под запрет

Суд включил в реестр запрещенной информации фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) скандального политика Алексея Навального, в котором он говорит о связях олигарха Олега Дерипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.

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В Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора сообщается, что ролик с расследованием на YouTube, а также новость о нем на сайте Навального внесены в реестр на основании решения 2-572/2018 Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля.

Как известно, днем ранее Навальный опубликовал очередное «расследование», в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Политик продемонстрировал фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, и сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен намерен идти в суд в связи с обвинениями Навального, которые он считает ложными. Вице-премьер – глава аппарата правительства РФ назвал провокацией материал о нем, но заявил, что подавать в суд на скандалиста «слишком много чести».

«По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», – говорится в заявлении Приходько, которое цитирует РБК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.02.18

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