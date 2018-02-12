В Подмосковье реаниматолог получил срок за домогательства и мошенничество

В Подмосковье анестезиолог-реаниматолог Подольской городской больницы № 2 приговорен к 7,5 годам лишения свободы за домогательство к пациентке и мошенничество. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Преступление было совершено в ночь с 4 на 5 января 2017 года, когда врач в состоянии алкогольного опьянения находился на суточном дежурстве в реанимационном отделении. По версии следствия, он совершил «насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки», которая была беспомощна и не могла оказать ему сопротивление.

Кроме того, медик уличен в двух эпизодах мошеннических действий. В апреле и июле 2016 года он вводил в заблуждение родственников пациентов и незаконно требовал деньги за оказание квалифицированной медицинской помощи». Всего он получил 13 тысяч рублей.

В СКР подчеркнули, что по уголовному делу был проделан огромный объем работы, проведено ни менее 100 следственных действий – допросов свидетелей, очных ставок, выемок и осмотров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.18

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