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Понедельник, 12 февраля 2018, 13:48 мск

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Выпил – зарезал – в тюрьму: в Подмосковье мужчина снова задержан за убийство сожительницы

В подмосковной Коломне 43-летний мужчина, отсидевший за убийство сожительницы и вышедший по УДО, подозревается в расправе над очередной возлюбленной. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщил подмосковный главк Следственного комитета.

По данным ведомства, 10 февраля между парой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, который перерос в драку. В результате мужчина нанес женщине множественные колото-резанные ранения по всему телу. От полученных травм она скончалась на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как выяснилось, ранее он уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Мужчина также убил сожительницу, был осужден, но вышел на свободу досрочно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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