Сегодня днем в Москве произошел пожар в гостинице «Космос» на проспекте Мира. Как сообщила пресс-служба столичного управления МЧС, из горящего здания, в котором наблюдалось плотное задымление, потребовалась эвакуация 230 человек.

Сообщение ЧП поступило в 13:14. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания находится на 15 этаже. Пожару был объявлен ранг №2. В 13:52 огонь был локализован на площади 25 квадратных метров, а в 13:59 – ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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