Совет Федерации получит новое здание

Строительство нового корпуса для верхней палаты российского парламента на Петровке, 17, стр. 19 действительно планируется. Пресс-служба Совета Федерации объяснила необходимость расширения острой нехваткой мест для заседаний, слушаний и переговоров. Как предполагается, в этом году завершить проектно-изыскательские работы, провести экспертизу проекта, а строительство должно начаться в 2019-2020 годах.

«Сейчас члены Совета Федерации, их помощники, сотрудники аппарата располагаются в зданиях верхней палаты на Большой Дмитровке и Новом Арбате. Несмотря на кажущиеся большими размеры зданий на Дмитровке, помещений в нем недостаточно – многие сенаторы вынуждены делить кабинеты с коллегами и помощниками. Остро не хватает места для проведения заседаний комитетов СФ, переговоров, встреч, круглых столов, парламентских слушаний, других публичных мероприятий», – говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента, которое цитирует RNS.

Концепция нового здания предусматривает возведение нового корпуса, высота наземной части которого составит 6 этажей. В здании будут располагаться кабинеты сенаторов, залы для проведения заседаний комитетов, а также столовая, буфет и подземный гараж. Зал заседаний палаты остается в существующем здании.

В пресс-службе Совета Федерации подчеркнули, что ранее было рассмотрено несколько вариантов решения вопроса нехватки помещений. «В итоге пришли к выводу, что оптимальный вариант – это строительство нового современного корпуса, соединенного переходом с нынешним зданием Совета Федерации. Возможности для этого имеются, речь идет об использовании территории, занимаемой давно заброшенным двухэтажным строением, не представляющим исторической или культурной ценности, по адресу ул. Петровка, д. 17, стр. 19», – отмечается в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

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