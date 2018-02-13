российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 февраля 2018, 13:50 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Карма в действии: мужчина убил свою бывшую жену и погиб в ДТП

В подмосковном Наро-Фоминске мужчина до смерти забил бывшую жену разводным ключом, но погиб, скрываясь от правоохранительных органов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась 11 февраля. В дежурную часть полиции позвонила 14-летняя девочка и сообщила, что отец сильно избил на ее глазах маму, которая теперь лежит без сознания. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, обнаружили женщину, лежащую на полу на кухне с множественными проникающими ножевыми ранами и ушибами по всему телу.

По предварительным данным, между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине разводным ключом и кухонным ножом множественные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте. После совершенного преступления мужчина скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 с. 105 УК РФ («Убийство»). С места происшествия изъят разводной ключ и кухонный нож, назначено проведение экспертиз. В то же время сообщается, что вечером того же дня в Калужской области, находясь за рулем своей машины подозреваемый выехал на полосу встречного движения и врезался в машину. В результате ДТП подозреваемый кончался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

За год хакеры украли из российских банков более 1 млрд рублей. / ЧП в Подмосковье: в жилом доме обрушился пол, 152 человека эвакуированы. / Банк «Возрождение» пытается через суд «отбиться» от ЦБ РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

СКР возбудил уголовное дело против директора центра, где лечился Дмитрий Марьянов

Выпил – зарезал – в тюрьму: в Подмосковье мужчина снова задержан за убийство сожительницы

В Подмосковье реаниматолог получил срок за домогательства и мошенничество

В Подмосковье утопили пенсионерку, чтобы завладеть ее «двушкой»

СКР подтвердил: высокопоставленная чиновница из Балашихи попалась на крупных махинациях

Не поделили парковку: водитель элитной иномарки пытался повредить машину «скорой»

СМИ: В подмосковной Балашихе чиновница задержана за многомиллионные хищения

Резня в Подмосковье: причиной стало психическое расстройство

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров