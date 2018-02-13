Карма в действии: мужчина убил свою бывшую жену и погиб в ДТП

В подмосковном Наро-Фоминске мужчина до смерти забил бывшую жену разводным ключом, но погиб, скрываясь от правоохранительных органов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась 11 февраля. В дежурную часть полиции позвонила 14-летняя девочка и сообщила, что отец сильно избил на ее глазах маму, которая теперь лежит без сознания. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, обнаружили женщину, лежащую на полу на кухне с множественными проникающими ножевыми ранами и ушибами по всему телу.

По предварительным данным, между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине разводным ключом и кухонным ножом множественные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте. После совершенного преступления мужчина скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 с. 105 УК РФ («Убийство»). С места происшествия изъят разводной ключ и кухонный нож, назначено проведение экспертиз. В то же время сообщается, что вечером того же дня в Калужской области, находясь за рулем своей машины подозреваемый выехал на полосу встречного движения и врезался в машину. В результате ДТП подозреваемый кончался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

За год хакеры украли из российских банков более 1 млрд рублей. / ЧП в Подмосковье: в жилом доме обрушился пол, 152 человека эвакуированы. / Банк «Возрождение» пытается через суд «отбиться» от ЦБ РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»