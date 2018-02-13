Московских пенсионеров «окучивают» лжесоцработники: 92-летняя старушка лишилась более 800 рублей

На востоке Москвы задержан приезжий, обокравший 92-летнюю пенсионерку. Злоумышленник снял с карты пожилой женщины 845 тысяч рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба УВД по Восточному округу Москвы.

С заявлением в полицию обратилась сама потерпевшая и сообщила, что мошенник пришел к ней в квартиру под видом сотрудника социальной службы. Он заявил о якобы положенных ей социальных выплатах и попросил данные банковской карты для их перечисления. Когда женщина их принесла, мошенник заметил, что к одной из карт приклеен листок с PIN-кодом. Он забрал ее, а взамен положил свою, чтобы старушка не заметила пропажи. Прощаясь, преступник пообещал, что скоро на счет пенсионерки поступят деньги. Однако уже через две недели женщина отправилась в банк и узнала, что ее обманули.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 33-летний мошенник был задержан на Свободном проспекте. Им оказался неработающий приезжий из ближнего зарубежья. Как выяснилось, мужчина частями снимал деньги с карты потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

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