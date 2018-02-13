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Вторник, 13 февраля 2018, 15:11 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве задержан стрелок, убивший мужчину на остановке «Славянский бульвар»

В Москве задержан 36-летний мужчина, застреливший молодого человека на остановке «Славянский бульвар». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло вечером 28 января у подземного перехода рядом с остановкой транспорта «Славянский бульвар». Неизвестный совершил выстрел в мужчину 1989 года рождения. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Во время допроса задержанный признал вину и пояснил, что конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений.

Ему уже предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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