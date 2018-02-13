В Мытищах убийца-рецидивист выбросил труп жертвы в мусор

В подмосковных Мытищах около мусорного контейнера обнаружен труп мужчины в покрывале. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, тело, завернутое в два покрывала, было найдено 10 февраля. Погибшим оказался 45-летний уроженец Смоленской области. При этом отмечается, что преступление было совершено около месяца назад. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 60-летний житель города Мытищи, ранее судимый за совершение убийства сожительницы.

После задержания мужчина признался, что во время совместного распития спиртных напитков между ним и погибшим возник конфликт, в результате которого он убил своего собутыльника.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

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