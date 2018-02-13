Жертва «реновации» Москвы: под снос пойдет центр для детей-инвалидов

Реабилитационный центр для детей-инвалидов «Солнечный круг» в московском районе Измайлово стал жертвой реновации, попав в список стартовых площадок для строительства так называемых «собянинок» для расселения «хрущевок». Об этом сообщил муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский. По его словам, здание, где был капитальный ремонт всего пять лет назад, пойдет под снос. Мебель уже вывозится.

«Здание 3-этажное, типовой детский сад 1970-х гг. постройки. Здание, территория в прекрасном состоянии! Все как новенькое после ремонта. Денег в Москве много. Можно тратить деньги на капитальный ремонт и сразу сносить», – прокомментировал ситуацию Барановский в своем блоге, где опубликовал также фото запланированного под снос здания, которые сделали депутаты Северного Измайлова Екатерина Силаева и депутат Измайлово Татьяна Царенко 8 февраля.

Депутат обратил внимание, что в центре дети с проблемами психики имели возможность обучаться и получать помощь психолога, дефектолога, логопеда и других узких специалистов, постоянные услуги которых в частном порядке просто неподъемны для среднестатистической семьи. «В этом центре оказывали помощь детям с такими нарушениями развития как ДЦП, аутизм, задержка речевого и психоречевого развития», – уточнил он.

Как считает депутат, московские чиновники во главе с мэром Сергеем Собяниным целенаправленно избавляются от «нагрузки» – социальных объектов города», то есть сносят их «под шумок реновации».

«У кого-то еще остались какие-то сомнения в том, как новые кварталы по программе реновации будут обеспечены социальными объектами? Детскими садами, школами и т.п.? Не будет там никаких новых социальных объектов. Будет глухая застройка жилыми домами поплотнее», – делает вывод депутат.

Барановский считает, что нельзя верить заверениям чиновников о том, что первые этажи новостроек отдадут под социальные объекты и т.п. «Не верьте ни единому слову. Прямо здесь же на 16-ой Парковой, д 21. к1 недавно строили социальный объект – детский досуговый центр. По всем документам – детский досуговый центр. По факту – магазин «Пятерочка». Что сделали чиновники, чтобы вернуть назначение здания? Ничего», – возмутился Барановский.

Он напомнил, что в 2018 году состоятся выборы мэра Москвы. «Давайте посмотрим, как Собянин перед выборами будет сносить только что отремонтированный реабилитационный центр для детей-инвалидов», – заключил депутат.

Москва, Ольга Ветрова

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