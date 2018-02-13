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Вторник, 13 февраля 2018, 21:14 мск

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Не угодил Минобороны: отставка Франца Клинцевича одобрена

Фото: пресс-служба Кремля

Комитет Совета Федерации по обороне принял отставку первого заместителя комитета Франца Клинцевича, подтвердили два источника РБК. По сведениям издания, причиной его ухода стали его публичные заявления, которые вызывали недовольство в Министерстве обороны РФ.

Сообщается, что «последней каплей», якобы стало то, что сенатор, комментируя операцию турецких военных в Африне, заявил, что Россия выступает против операции «Оливковая ветвь», в то время как Минобороны воздерживалось от конкретных заявлений по этому поводу. Также в министерстве не одобрили его предположение об использовании ПЗРК «Игла» против Су-25.

Место Клинцевича может занять сенатор от Карелии Александр Ракитин.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что решение об отставке Клинцевича было принято в пятницу, 9 февраля, на встрече председателя Совфеда Валентины Матвиенко с главой комитета Виктором Бондаревым.

Решение о назначении Ракитина на должность может быть принято уже завтра. 14 февраля.

Клинцевич – член Совета Федерации с 29 сентября 2015 года. Срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года. Пост первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности он занимает с 30 сентября 2015 года. Ранее он был депутатом Госдумы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов.

Ракитин до сентября 2017 года был руководителем УФСБ России по Западному военному округу.

Москва, Мария Вяткина

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