Правозащитники заступились за педофилов: таким может стать «каждый», пожизненно сажать «нельзя»

Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева подвергла критике законопроект о пожизненном заключении для педофилов. По ее мнению, документ не стоит принимать, пока не будут исправлены несовершенства российской судебной системы, передает радиостанция «Говорит Москва».

Правозащитница согласна, что педофилия – тяжкое преступление, за которое должно быть суровое наказание, однако выразила опасение, что из-за ошибки под статью может попасть невиновный.

«К сожалению, у нас любят педофилами объявлять людей, на самом деле к этому не имеющих отношения, – отметила Алексеева. – И при том, какой у нас безобразный суд, давать пожизненное заключение, так же, как расстрел, очень жестоко. Потому что неизвестно, кто из нас попадет в педофилы. Мы с вами тоже можем попасть».

Как сообщал «Новый День», Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов, покусившихся на детей до 14 лет. Если насилие над ребенком повлекло тяжкие последствия для его жизни и здоровья, преступнику грозит пожизненное заключение. Законопроект поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт им. Сербского. Документ внесен представителями всех фракций Госдумы РФ.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.02.18

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