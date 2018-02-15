У Кремля закончились «козыри»: Москва готова сдать Донбасс, и не только

Накануне президентских выборов в России Кремль может пойти на существенные геополитические уступки под санкционным давлением Запада. Как считает лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев, речь может идти о сдаче пророссийских Луганской и Донецкой народных республик в пользу Украины, а также ослаблении влияния Москвы на Ближнем Востоке и на других «фронтах».

Комментируя перспективы пророссийского Донбасса, в интервью РИА «Новый День», Исаев обратил внимание, что одно из ключевых решений относительно урегулирования ситуации на юго-востоке Украины может быть принято на ближайших переговорах в Мюнхене. Как полагает эксперт, представители России, Франции, Германии, Украины и США, весьма вероятно, договорятся о начале мирного процесса, который возглавят нейтральные страны: Беларусь со стороны России и предположительно Швейцария со стороны Запада.

«Выступление одиозного бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева в киевском суде задало новый тренд в истории с Крымом и Донбассом. По сути, это внешнеполитический аналог истории откровений Родченкова (Григорий Родченков, номинальный автор «допингового скандала») в исполнении беглого депутата. Таким образом выступление Пономарева можно считать определенным сигналом, который Запад посылает России. Позиция Кремля общеизвестна – максимально быстро урегулировать разногласия с Западом. По ряду прямых и косвенных признаков становится ясно, что в скором времени в вопросе определения статуса непризнанных республик будет поставлена точка», – считает Исаев.

По его оценке, логика событий указывает на то, что вскоре Россия уже не сможет гарантировать безопасность Донбасса, и гарантии уже будут давать международные организации.

«Переговоры в формате Сурков – Волкер зашли в тупик. Очевидно, что после неожиданной поездки силовиков в США, Россия готова пойти на уступки и согласиться на ввод «голубых касок» на территорию Луганской и Донецкой республик. Подготовка к вводу голубых касок и непротиводействие России означает, что в регионе наступает разрядка напряженности», – сказал Исаев.

«Для местных жителей, даже не поддерживающих украинские власти, это хорошая новость. Просто все очень устали от боевых действий и постоянных бомбежек. Люди, как и везде, хотят спокойной мирной жизни», – добавил он.

В то же время Исаев подчеркнул, что, если такой политический маневр с миротворческой миссией ООН будет действительно утвержден, то речь фактически пойдет о передаче донбасских республик под управление Киева.

«По просочившимся, но неподтвержденным данным, согласован ввод 20 тысяч миротворцев и 4 тысячи полицейских на 2 года, что означает фактическую передачу республик в управление Украине, которая конечно полностью согласна с таким положением дел», – отметил лидер «Новой России».

При этом он обратил внимание, что «негласный процесс передачи территорий ЛДНР под контроль Вооруженных сил Украины уже идёт – недавно, как минимум, три населённых пункта, которые по Минским соглашениям относились к «серой зоне», стали подконтрольны Украине».

«Складывается ощущение, что у России больше нет ни чёткой переговорной позиции, ни явных козырей по вопросу Донбасса, ни, что важнее, желания и дальше поддерживать ДНР и ЛНР в прежнем формате, затягивая на себе все больше и больше удавку санкций, которые в любой момент могут из «игрушечных» превратиться в настоящие. Например, отключение от Swift, введение эмбарго, замораживание частных (элитных) и государственных активов на Западе», – сказал Исаев.

В этой связи он вновь обратил внимание на сигналы, которые через Пономарева пытается передать Запад.

«Во-первых, Пономарев в своем выступлении по сути предлагает российским элитам отказаться от поддержки Путина и тем самым избежать ответственности за события в Крыму и Донбассе. Во-вторых, он называет прямыми виновниками присоединения Крыма Шойгу и Суркова, вторым эшелоном виновников – Затулин, Проханов, Дугин, Стрелков, предприниматель Малафеев. В-третьих, по словам Пономарева, присоединение Крыма противоречило не только международных законам, но и статье 65 Конституции РФ, которая запрещает присоединять отдельные части других стран, а только страны целиком», – отметил Исаев.

По его мнению, «торг на мировой арене идет сразу по нескольким направлениям: это и незатухающая Сирия, и определение союзников в экономическом пространстве между Россией, США, Европой и Китаем».

«Основным сейчас является второй вопрос: США хотят ясности и хотят её прямо сейчас. В центровом и глобальном противостоянии с Китаем президент США Трамп хочет превратить Россию в своего послушного сателлита. Поэтому и всплывают олимпийские скандалы, списки олигархов, проблемы с «Северным потоком 2» и прочее. Россия сопротивляется и пытается сохранить некоторую независимость. Но при слабой экономике эта цель становится недостижимой. Поэтому нас ожидает сдача позиций с попыткой «сохранить лицо» и поиграть между интересами сильных стран – Китая, США и ЕС», – считает Исаев.

Лидер «Новой России» не исключил, что история с «показаниями» Пономарева, как и заявления Родченкова, готовилась давно и всерьез. «Могу предположить, что и ныне покойный Вороненков, тоже, кстати, бывший депутат Госдумы, выехал на Украину именно для подобного рода каминг-аутов. Россию ставят перед выбором – определитесь наконец-то, как вы намерены поступить с Донбассом, в противном случае у вас отнимут и Донбасс, и Крым, а может и гораздо больше», – сказал Исаев.

В этой связи он процитировал Черчилля, который говорил, что «если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор», и выразил надежду, что в нынешней ситуации речь идет исключительно об идеологической и информационной войне.

«Хотя вариант вооруженный оккупации против нас тоже в перспективе не исключен. На нас давят со всех сторон, но у нас нет целостной позиции. Нам нечего ответить не только мировым элитам, но даже своим гражданам по телевизору. Но разница в том, что в отличие от наших граждан, мировые сильные игроки не будут долго ждать требуемых со стороны России действий», – заключил Исаев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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