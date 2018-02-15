СМИ: Иностранные посольства в Москве напуганы конвертами с белым порошком

В Москве сотрудники посольств нескольких иностранных государств встревожены подозрительной почтой – конвертами с белым порошком. Такие письма получили представители, как минимум, трех иностранных государств Европы и Среднего Востока, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Сообщается, что настоящее время сотрудники экстренных служб проверяют химический состав порошка.

Отметим, что ранее конверт с порошком получила супруга сына президента США Дональда Трампа. Аналогичное письмо пришло и основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Известно также о доставке такого конверта в один из офисов в Вестминстерском дворце.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.02.18

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