В Москве женщина умерла в очереди к врачу: следственный комитет начал проверку

В Москве организована доследственная проверка обстоятельств смерти женщины в очереди к врачу. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, трагический случай произошел 14 февраля в одной из столичных клиник.

Информация ЧП первоначально появилась в СМИ. Сообщалось, что накануне в московскую больницу была доставлена женщина, находившаяся в тяжелом состоянии. Она длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача и скончалась, так и не дождавшись медицинской помощи.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

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