российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 февраля 2018, 13:21 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве женщина умерла в очереди к врачу: следственный комитет начал проверку

В Москве организована доследственная проверка обстоятельств смерти женщины в очереди к врачу. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, трагический случай произошел 14 февраля в одной из столичных клиник.

Информация ЧП первоначально появилась в СМИ. Сообщалось, что накануне в московскую больницу была доставлена женщина, находившаяся в тяжелом состоянии. Она длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача и скончалась, так и не дождавшись медицинской помощи.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

Россия ответила НАТО: Наша территория – наши правила. Разместим «Искандеры», где захотим. / СМИ: Иностранные посольства в Москве напуганы конвертами с белым порошком. / Кризис никуда не ушел. Борьбу с бедностью россияне назвали главной госзадачей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

СМИ: Иностранные посольства в Москве напуганы конвертами с белым порошком

Московские полицейские попались на краже янтаря и 4 млн рублей

В Москве задержан стрелок, убивший мужчину на остановке «Славянский бульвар»

Московских пенсионеров «окучивают» лжесоцработники: 92-летняя старушка лишилась более 800 тысяч рублей

«Дооптимизировали»: в Москве раскрыт масштабный сговор больниц с поставщиками лекарств и медоборудования

В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»

Недоэволюционировал: в Москве мужчина убил обезьянку

Убийственная ревность: в Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры, где погибли женщины и пострадали дети

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров