Иностранные дипломаты могут «выдохнуть»: белый порошок в конвертах оказался безвреден

Московская полиция изъяла белый порошок, поступивший в конвертах в дипломатические учреждения нескольких зарубежных стран. Об этом, как передает РИА «Новый День», информирует пресс-служба столичного главка МВД.

По результатам исследования порошка было установлено, что это вещество никакой опасности не представляет.

Как сообщалось ранее, загадочные конверты доставили в посольства Чехии, Франции и Саудовской Аравии, а также представительство ООН в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

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