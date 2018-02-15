Иностранные дипломаты могут «выдохнуть»: белый порошок в конвертах оказался безвреден

Московская полиция изъяла белый порошок, поступивший в конвертах в дипломатические учреждения нескольких зарубежных стран. Об этом, как передает РИА «Новый День», информирует пресс-служба столичного главка МВД.
По результатам исследования порошка было установлено, что это вещество никакой опасности не представляет.
Как сообщалось ранее, загадочные конверты доставили в посольства Чехии, Франции и Саудовской Аравии, а также представительство ООН в Москве.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 15.02.18
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