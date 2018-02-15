СК опроверг смерть женщины в больничной очереди

Следователи опровергли информацию о смерти пациентки в московской больнице. Сведения, распространенные СМИ, оказались недостоверными. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что якобы скончавшаяся женщина жива. После поступления в больницу она «была госпитализирована, ей оказана вся необходимая медицинская помощь».

Между тем, следователи проверят действия сотрудников частного медицинского центра, из которого женщина поступила в городскую больницу.

Ранее сообщалось в СМИ, что накануне в московскую клинику была доставлена больная в тяжелом состоянии. Женщина якобы длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача и скончалась, так и не дождавшись медицинской помощи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

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