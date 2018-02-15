российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 февраля 2018, 15:58 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

СК опроверг смерть женщины в больничной очереди

Следователи опровергли информацию о смерти пациентки в московской больнице. Сведения, распространенные СМИ, оказались недостоверными. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что якобы скончавшаяся женщина жива. После поступления в больницу она «была госпитализирована, ей оказана вся необходимая медицинская помощь».

Между тем, следователи проверят действия сотрудников частного медицинского центра, из которого женщина поступила в городскую больницу.

Ранее сообщалось в СМИ, что накануне в московскую клинику была доставлена больная в тяжелом состоянии. Женщина якобы длительное время ожидала своей очереди в кабинет врача и скончалась, так и не дождавшись медицинской помощи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

Третьему региону-должнику грозит переход под внешнее управление. / Иностранные дипломаты могут «выдохнуть»: белый порошок в конвертах оказался безвреден. / Ученый: Жителям Земли стоит опасаться «астероидного оружия». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Иностранные дипломаты могут «выдохнуть»: белый порошок в конвертах оказался безвреден

В Москве женщина умерла в очереди к врачу: следственный комитет начал проверку

СМИ: Иностранные посольства в Москве напуганы конвертами с белым порошком

Московские полицейские попались на краже янтаря и 4 млн рублей

В Москве задержан стрелок, убивший мужчину на остановке «Славянский бульвар»

Московских пенсионеров «окучивают» лжесоцработники: 92-летняя старушка лишилась более 800 тысяч рублей

«Дооптимизировали»: в Москве раскрыт масштабный сговор больниц с поставщиками лекарств и медоборудования

В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, ЧП в Москве,

Новости партнеров