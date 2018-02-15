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Четверг, 15 февраля 2018, 19:08 мск

Москва

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Стрельба в Подмосковье: один человек ранен

В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина расстрелял своего оппонента из травматического пистолета. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня на улице Озерной. Между двумя местными жителями 1975 и 1992 годов рождения произошёл конфликт. В результате – 43-летний мужчина выстрелил в своего соперника, предположительно, из травматического пистолета. После этого нападавший покинул место преступления.

О состоянии потерпевшего не сообщается.

По данным «Росбалта», мужчина скрылся на внедорожнике Nissan X-Trail.

В настоящий момент подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

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