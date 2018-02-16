В скандал с белым порошком в иностранных посольствах оказался замешан депутат Госдумы

Почтовые отправления с порошком, которые поступили в посольства иностранных государств накануне, рассылались от имени депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Железняка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД,

В ведомстве уточнили, что парламентарий сам обратился в полицию и пояснил, что не имеет отношения к отправлению загадочной корреспонденции.

Вместе с тем выяснилось, помимо порошкообразного вещества, в конвертах были листки бумаги с печатным текстом, составленным от имени депутата.

«Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению лица, совершившего указанные почтовые отправления», – отметили в столичной главке МВД.

Напомним, ранее московская полиция изъяла белый порошок, поступивший в конвертах в дипломатические учреждения нескольких зарубежных стран. Подозрительные конверты доставили в посольства Чехии, Франции и Саудовской Аравии, а также представительство ООН в Москве.

По результатам исследования было установлено, что вещество никакой опасности не представляет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.02.18

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