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Пятница, 16 февраля 2018, 13:13 мск

Москва

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В Подмосковье обнаружен растерзанный труп 17-летней школьницы

В Подмосковье неизвестные жестоко расправились с 17-летней школьницей. Изрезанное ножом тело девушки было обнаружено в ее квартире в Звенигороде, передает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Сообщается, что девушке были нанесены множественные ранения шеи, брюшной полости и грудной клетки. Ее тело направлено в морг для судебно-медицинского освидетельствования.

Москва, Ольга Ветрова

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