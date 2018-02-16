В Подмосковье обнаружен растерзанный труп 17-летней школьницы

В Подмосковье неизвестные жестоко расправились с 17-летней школьницей. Изрезанное ножом тело девушки было обнаружено в ее квартире в Звенигороде, передает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Сообщается, что девушке были нанесены множественные ранения шеи, брюшной полости и грудной клетки. Ее тело направлено в морг для судебно-медицинского освидетельствования.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.02.18

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