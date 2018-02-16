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Пятница, 16 февраля 2018, 14:20 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Врачебная ошибка: в московской частной клинике едва не погибла пациентка

В Москве возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ЧП произошло в частной клинике на северо-востоке столицы. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии ведомства, 14 февраля медперсонал частной клиники «оказал медицинскую услугу», из-за которой пациентка в тяжелом состоянии была экстренно госпитализирована на «скорой помощи» в городскую больницу. Там женщине оказали всю необходимую помощь, и теперь ее жизни ничто не угрожает.

Следователи устанавливают подробности случившегося. Планируются допросы сотрудников частной клиники.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

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