В новой Москве воспитатели забыли девочку на прогулке, ребенок погиб

В новой Москве трехлетняя девочка, забытая воспитателем детсада во время прогулки, замерзла насмерть. Шокирующий случай произошел в детском саду № 2120 в городе Московский, передает Life.

По данным издания, в девять утра малыши вышли на прогулку, а вернувшись, сели завтракать без «забытой» девочки. Заметив отсутствие ребенка, воспитательница и нянечка бросились на ее поиски. Малышку нашли спустя два часа, в 11:45, в снегу за большим сугробом, отнесли в группу и вызвали «скорую помощь». Однако ребенок скончался до приезда врачей.

Директор детского сада Алла Шурухина, комментируя это ЧП, отметила, что причиной смерти ребенка могла быть биологической.

«Большая трагедия для семьи. Идут следственные действия. Пока у меня только одна информация от следствия – что это внезапная смерть. Биологическая», – цитирует ее слова RT.

Сообщается, что полиция проводит проверку по факту случившегося. Не исключено, что девочке стало плохо на прогулке, из-за чего она упала и слишком долго пролежала на морозе.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.02.18

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