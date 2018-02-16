Гибель девочки в московском детсаду: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели девочки, забытой на прогулке воспитателями детского сада в новой Москве. Случившееся квалифицировано по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», расследование передано на контроль в центральный аппарат СК РФ.

По предварительным данным, которые приводит пресс-служба ведомства, утром 16 февраля воспитательница и нянечка, возвращаясь с младшей группой детей с улицы, заметили отсутствие ребенка. Они вернулись на место прогулки и обнаружили лежащую на снегу воспитанницу 2014 года рождения в бессознательном состоянии.

Сотрудники детсада незамедлительно вызвали «скорую помощь», однако медики констатировали смерть ребенка.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения и документы, допрашивают сотрудников и руководство детсада.

В ведомстве намерены изучить, как как работники обеспечивали безопасность детей на территории садика, в том числе во время прогулок, как исполняли свои обязанности. Сотрудников дошкольного учреждения также проверят на соответствие профессиональной квалификации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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