Вспышка кишечной инфекции в детском саду: ЧП заинтересовался СКР

В Москве произошло массовое отравление детей в детском саду. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По информации ведомства, случаи заболевания острой кишечной инфекции среди детей детского сада на юге Москвы произошли с 15 по 17 февраля.

Сообщается, что сразу несколько воспитанников были госпитализированы в детские больницы Москвы. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Известно, что проверка была инициирована после того, как информация о произошедшем попала в СМИ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины госпитализации детей. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным Life, ЧП произошло в детском саду № 2248, всего было зафиксировано 20 случаев заболевания острой кишечной инфекции.

По словам директора школы, в структуру которой входит данный детский сад, Жанны Разореновой, шестеро детей были доставлены в детские больницы с повышенной температурой, вялостью и рвотой. Пятеро из них находятся на стационарном лечении, их состояние оценивается как средней тяжести. Один ребёнок выписан. Ещё 14 человек лечатся дома.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.18

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