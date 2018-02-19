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Понедельник, 19 февраля 2018, 11:39 мск

Москва

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Вспышка кишечной инфекции в детском саду: ЧП заинтересовался СКР

В Москве произошло массовое отравление детей в детском саду. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По информации ведомства, случаи заболевания острой кишечной инфекции среди детей детского сада на юге Москвы произошли с 15 по 17 февраля.

Сообщается, что сразу несколько воспитанников были госпитализированы в детские больницы Москвы. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Известно, что проверка была инициирована после того, как информация о произошедшем попала в СМИ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины госпитализации детей. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным Life, ЧП произошло в детском саду № 2248, всего было зафиксировано 20 случаев заболевания острой кишечной инфекции.

По словам директора школы, в структуру которой входит данный детский сад, Жанны Разореновой, шестеро детей были доставлены в детские больницы с повышенной температурой, вялостью и рвотой. Пятеро из них находятся на стационарном лечении, их состояние оценивается как средней тяжести. Один ребёнок выписан. Ещё 14 человек лечатся дома.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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